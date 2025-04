Morte Papa Francesco Solmi Il Signore lo accolga nella sua casa

Morte del Santo Padre, lo presenta al Signore nel ricordo grato e nella preghiera. Padre Francesco celebra ora la Pasqua con il Risorto, che lo ha chiamato mentre ancora risuonano i rintocchi della Risurrezione. La nostra preghiera salga al. Parmatoday.it - Morte Papa Francesco, Solmi: "Il Signore lo accolga nella sua casa" Leggi su Parmatoday.it "La Chiesa di Parma, fortemente colpita dalla repentinadel Santo Padre, lo presenta alnel ricordo grato epreghiera. Padrecelebra ora la Pasqua con il Risorto, che lo ha chiamato mentre ancora risuonano i rintocchi della Risurrezione. La nostra preghiera salga al.

Notizie raccolte sul web: Morte Papa Francesco, Solmi: Il Signore lo accolga nella sua casa; Addio a Papa Francesco, il vescovo Solmi: Il mondo perde un punto di riferimento - Video; Il Vescovo per il Papa: “Sono ore cruciali, preghiamo tutti insieme”. Stasera una veglia all'Annunziata; Solmi: i miei preti morti per amore della gente.

Addio a Papa Francesco, il vescovo Solmi: "Il mondo perde un punto di riferimento" - Video - Il vescovo di Parma, monsignor Enrico Solmi, piange e prega per la morte di Papa Francesco: "Il mondo perde un punto di riferimento". (gazzettadiparma.it)

Le cause della morte di Papa Francesco: la malattia, l'infezione a 21 anni e il lungo al ricovero al Gemelli - La morte è «una realtà con la quale dobbiamo fare i conti», scriveva Papa Francesco in un'omelia diffusa durante il ricovero al Gemelli. «È un ... (ilmattino.it)

Le ultime ore di Papa Francesco: la crisi stanotte, le uscite in mezzo alla folla. Le prescrizione dei medici non rispettate - L'annuncio terribile, quello che nessuno si aspettava nel Lunedì dell'Angelo - che Papa Francesco ha terminato la sua vita terrena stamattina presto - è arrivato via Telegram ... (msn.com)