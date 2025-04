Morte Papa Francesco si ferma il calcio italiano Sospese tutte le competizioni dalla Serie A ai Dilettanti

Papa Francesco. Il Pontefice si è spento all’età di 88 anni a Roma, a Casa Santa Marta, dove era stato trasferito dopo il lungo ricovero al Gemelli. L’annuncio è stato dato tramite un video dal cardinale Farrell:«Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la Morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino». Ilnapolista.it - Morte Papa Francesco, si ferma il calcio italiano: “Sospese tutte le competizioni dalla Serie A ai Dilettanti” Leggi su Ilnapolista.it Stamattina è venuto a mancare. Il Pontefice si è spento all’età di 88 anni a Roma, a Casa Santa Marta, dove era stato trasferito dopo il lungo ricovero al Gemelli. L’annuncio è stato dato tramite un video dal cardinale Farrell:«Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare ladi nostro Santo Padre. Alle ore 7:35 di questa mattina il vescovo di Roma,, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima diall’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino».

Su questo argomento da da altre fonti: Morte Papa Francesco: rinviati gli eventi in programma a Roma. Stop alla serie A; Per la morte di Papa Francesco si ferma la Serie A: quattro partite rinviate a data da destinarsi; Morto Papa Francesco, si ferma il calcio italiano: rinviate tutte le partite; Morte Papa Francesco, non si ferma solo la Serie A: la FIGC sospende tutta l’attività calcistica in Itali; Morto Papa Francesco, si ferma tutto il calcio. Stop anche in Serie B.

Morte Papa Francesco,si ferma il calcio - "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A e Primavera 1 sono rinviate a data da ... (rainews.it)

Morte Papa Francesco, si ferma il basket. La FIP rinvia tutte le gare in programma oggi lunedì 21 aprile - La notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Si è spento, all’età di 88 anni, Papa Francesco. Impossibile interpretare il dolore di miliardi di persone che nelle ... (msn.com)

Il calcio italiano si ferma per la morte di Papa Francesco: rinviate tutte le partite, dalla A in giù - Il calcio italiano si ferma per la morte di Papa Francesco. Le quattro partite di Serie A in programma nel giorno di Pasquetta e tutte le altre in calendario in ogni competizione non si disputeranno, ... (ilfattoquotidiano.it)