Morte Papa Francesco si ferma il calcio gare rinviate dalla Serie A ai dilettanti Il precedente del 2005

Morte di Papa Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio, 266º Papa della Chiesa cattolica. Il Pontefice argentino si è spento a seguito di un lungo ricovero all’Ospedale Gemelli, dopo delle complicazioni sorte a seguito di una polmonite bilaterale. Il Papa al momento del decesso si trovava a Roma, a Casa Santa Marta, dove era stato trasferito dopo il ricovero. A dare la notizia è stato il cardinale Farrell: “Alle 7.35 il Vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre”.Gli occhi del mondo sono quindi puntati su Roma e sull’Italia. Ecco perché le partite di oggi, valevoli per la trentatreesima giornata di Serie A, sono state rinviate. “A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi”. Leggi su Sportface.it L’Italia è in lutto per ladi, nato Jorge Mario Bergoglio, 266ºdella Chiesa cattolica. Il Pontefice argentino si è spento a seguito di un lungo ricovero all’Ospedale Gemelli, dopo delle complicazioni sorte a seguito di una polmonite bilaterale. Ilal momento del decesso si trovava a Roma, a Casa Santa Marta, dove era stato trasferito dopo il ricovero. A dare la notizia è stato il cardinale Farrell: “Alle 7.35 il Vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre”.Gli occhi del mondo sono quindi puntati su Roma e sull’Italia. Ecco perché le partite di oggi, valevoli per la trentatreesima giornata diA, sono state. “A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale ProfessionistiA comunica che lepreviste nella giornata odierna di Campionato diA Enilive e Primavera 1 sonoa data da destinarsi”.

Le ultime notizie da altri siti: Per la morte di Papa Francesco si ferma la Serie A: quattro partite rinviate a data da destinarsi; Morte Papa Francesco: rinviati gli eventi in programma a Roma. Stop alla serie A; Morte Papa Francesco, non si ferma solo la Serie A: la FIGC sospende tutta l’attività calcistica in Itali; Morto Papa Francesco, si ferma tutto il calcio. Stop anche in Serie B; La Serie A si ferma per la morte di Papa Francesco.

Morte Papa Francesco: la Serie A si ferma, tutte le partite rinviate - La morte del Santo Padre ferma il calcio. La Lega ha comunicato il rinvio, a data da destinarsi, di tutte le gare in programma. (msn.com)

Rinviate (a data da destinarsi) le partite di oggi di Serie A per la morte di Papa Francesco - Si ferma il mondo del calcio. Con la morte di Papa Francesco, scomparso questa mattina, la Lega Calcio ha rinviato le partita di Serie A e di Primavera 1 in programma oggi in segno di lutto per la mor ... (msn.com)

Partite rinviate in Serie A oggi per la morte di Papa Francesco: quando si giocano i recuperi - La nota ufficiale della Lega Serie A dopo la notizia del decesso del Pontefice. Tutte le partite sono rinviate a data da destinarsi. La morte di Papa Francesco ha scosso anche il mondo dello sport. Il ... (fanpage.it)