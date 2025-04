Morte Papa Francesco si ferma anche la Serie C La decisione della FIGC dopo la scomparsa del Pontefice

Morte Papa Francesco, si ferma anche la Serie C? La decisione della FIGC dopo la scomparsa del Pontefice. Di seguito tutti gli aggiornamenti dopo il rinvio ufficiale delle partite odierne di Serie A e Primavera in seguito alla Morte di Papa Francesco, la FIGC ha deciso di rinviare tutte le sfide in programma sul territorio nazionale. La FIGC ha optato per la sospensione di ogni attività calcistica in programma per questo lunedì di Pasquetta. Si ferma dunque anche la Serie C, lì dove milita la Juventus Next Gen di Brambilla. COMUNICATO FIGC – «Il calcio e la FIGC piangono la scomparsa di Papa Francesco, venuto a mancare questa mattina all'età di 88 anni. "anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli" – disse Jorge Mario Bergoglio nel 2019, durante un'udienza privata con la Nazionale.

