Rompipallone.it - Morte Papa Francesco, rinvio non solo della Serie A: anche la Coppa Italia a rischio

Leggi su Rompipallone.it

Nonildi matchA, per ladile semifinali di.Ladiha scosso il Lunedì in Albis di milioni di fedeli in tutto il mondo. Intorno alle 10, è arrivato l’annuncio da parte del Cardinale Farrell circa la dipartita del 266esimo ponteficestoria alle 7:35 di questa mattina. L’ultima uscita pubblica, ieri presso la Basilica di San Pietro, aveva fatto sperare in un miglioramentocagionevole salute del Padre che, invece, si è spento questa mattina all’età di 88 anni.Nel mondo del calcio, immediata la decisione da parteLegaA prima eFIGC poi, di sospendere tutte le attività di giornata. Gli effetti delle dipartita del Pontefice, potrebbero però non fermarsi a oggi ma avere delle ripercussionisul programma delle semifinali di