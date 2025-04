Morte Papa Francesco rinviati gli eventi in programma a Roma Stop alla serie A

Morte di Papa Francesco ferma il mondo. Roma, in attesa di conoscere le date dei funerali e degli eventi ad essi connessi, ha deciso di fermare gli eventi in programma per oggi. Il Campidoglio spiega: "In segno di rispetto e di lutto per la scomparsa del Santo Padre, tutti gli eventi pubblici. Romatoday.it - Morte Papa Francesco: rinviati gli eventi in programma a Roma. Stop alla serie A Leggi su Romatoday.it Ladiferma il mondo., in attesa di conoscere le date dei funerali e degliad essi connessi, ha deciso di fermare gliinper oggi. Il Campidoglio spiega: "In segno di rispetto e di lutto per la scomparsa del Santo Padre, tutti glipubblici.

