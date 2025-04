Morte Papa Francesco rinviate le partite di Serie A del 21 aprile

Morte di Papa Francesco. Non si giocheranno le quattro partite di Serie A previste per il lunedì di Pasquetta: si tratta di Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus. Lo ha comunicato la Lega in una breve nota: «A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi». Per quanto riguarda queste ultime, stop anche a Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino.A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale ProfessionistiSerie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato diSerie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi. Lettera43.it - Morte Papa Francesco, rinviate le partite di Serie A del 21 aprile Leggi su Lettera43.it Il calcio italiano si ferma per ladi. Non si giocheranno le quattrodiA previste per il lunedì di Pasquetta: si tratta di Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus. Lo ha comunicato la Lega in una breve nota: «A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale ProfessionistiA comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato diA Enilive e Primavera 1 sonoa data da destinarsi». Per quanto riguarda queste ultime, stop anche a Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino.A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale ProfessionistiA comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato diA Enilive e Primavera 1 sonoa data da destinarsi.

