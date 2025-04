Morte Papa Francesco nel 2014 incontrò i dipendenti Ast Dignità dell’uomo collegata al lavoro

Papa Francesco. Dopo la visita negli anni Ottanta di Papa Wojtyla in Ast, le strade tra un Pontefice e i dipendenti dello stabilimento siderurgico ternano s'incrociano di nuovo nel 2014. Il 20 marzo, in occasione del 130esimo anniversario della fondazione degli stabilimenti industriali.

Morto Papa Francesco, la passione per il calcio: il tifo per il San Lorenzo e l'incontro con Maradona - Papa Francesco è morto all'età di 88 anni in seguito alle complicazioni della sua situazione clinica. Il pontefice, argentino doc, ha più volte avuto rapporti diretti con ... (ilmattino.it)

La Calabria piange Papa Francesco - L'annuncio della morte del cardinal Farrel: "Il vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre". Nel 2014 la visita a Cassano dove Bergoglio scomunicò i mafiosi. Sempre al fianco dei più poveri, dei mi ... (rainews.it)

La morte di Papa Francesco: addio al primo Pontefice gesuita della Chiesa cattolica - Jorge Mario Bergoglio si è spento a 88 anni. Nato a Buenos Aires da emigranti italiani, è stato il Papa della misericordia, degli "scartati", della cura del Creato. Decine di viaggi in tutto il mondo. (rainews.it)