Morte Papa Francesco Mourinho ricorda il Pontefice il bellissimo messaggio – FOTO

Morte Papa Francesco, anche José Mourinho ricorda il Pontefice venuto a mancare quest'oggi, vediamo il messaggio dell'ex Inter La bandiera dell'Inter e vicepresidente Javier Zanetti ha salutato Papa Francesco attraverso un post Instagram: «Grazie per la tua umiltà, semplicità ed essere stato sempre vicino alle persone. Riposa in pace, Papa Francesco», ma non è l'unica personalità celebre con un passato nel mondo del pallone nerazzurro che ha voluto mandare un messaggio al Pontefice che è tristemente scomparso oggi. Anche Mourinho (ex Roma tra le tante) ha scritto alcune parole sulla stessa piattaforma. Il messaggio: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@joseMourinho)Mourinho ricorda Papa Francesco – «Per essere grandi, bisogna innanzitutto saper essere piccoli.

