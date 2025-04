Morte Papa Francesco lettera alla Serie A proteste sul rinvio

Papa ha portato all’inevitabile decisione di rinviare tutte e quattro le partite di campionatoLa giornata di oggi, lunedì 21 aprile 2025, passerà alla storia per la Morte di Papa Francesco. All’età di 88 anni infatti è venuto a mancare dopo mesi di complicanze che hanno raggiunto la loro fine questo inizio di settimana. Questo avvenimento storico ha portato naturalmente a ripercussioni su larga scala.Morte Papa Francesco, lettera alla Serie A: proteste sul rinvio (Lapresse) – rompipallone.itQuella che riguarda gli amanti del calcio è naturalmente il rinvio di tutte le partite su territorio italiano, nessuna eccezione nemmeno per il campionato di Serie A che ha visto dunque il rinvio di Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e infine lo scontro tra Parma e Juventus. Rompipallone.it - Morte Papa Francesco, lettera alla Serie A: proteste sul rinvio Leggi su Rompipallone.it La dipartita delha portato all’inevitabile decisione di rinviare tutte e quattro le partite di campionatoLa giornata di oggi, lunedì 21 aprile 2025, passeràstoria per ladi. All’età di 88 anni infatti è venuto a mancare dopo mesi di complicanze che hanno raggiunto la loro fine questo inizio di settimana. Questo avvenimento storico ha portato naturalmente a ripercussioni su larga scala.A:sul(Lapresse) – rompipallone.itQuella che riguarda gli amanti del calcio è naturalmente ildi tutte le partite su territorio italiano, nessuna eccezione nemmeno per il campionato diA che ha visto dunque ildi Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e infine lo scontro tra Parma e Juventus.

Le ultime notizie da altri siti: Il testamento di Papa Francesco: Le mie spoglie riposino a Santa Maria Maggiore, nella nuda terra - Chiesa cattolica ucraina: Grati per il suo impegno per la pace; Achille Lauro, la lettera per Papa Francesco; È morto Papa Francesco, le parole del vescovo di Como; È morto Francesco: il papa degli ultimi; Comincia l'iter per la successione di Papa Francesco, la lettera del Cardinal Re.

Papa Francesco, il testo integrale del certificato di morte - Il testo integrale del certificato di morte di Papa Francesco, con le cause esatte che l'hanno portato al decesso. (msn.com)

Morto Papa Francesco, le reazioni dal mondo. Manfredi: «Un grande dolore» - La morte di Papa Francesco ha gettato il mondo intero nella caos nel giorno del lunedì in Albis. Oltre alla lettera ufficiale letta dalla Santa Sede per annunciare la sua scomparsa ... (msn.com)

Morte del Papa, il dolore dei vescovi di Puglia: «Per noi come un Padre dolce e tenace» - "Cuore colmo di dolore" nella Chiesa di Puglia per la scomparsa del Santo Padre. Appresa la triste notizia, l’arcivescovo di Lecce Michele Seccia, ha inviato una lettera ... (msn.com)