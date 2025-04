Morte Papa Francesco l’Arcivescovo di Pompei Pregò qui noi pregheremo per lui

Leggi su Ildenaro.it

di, monsignor Tommaso Caputo, insieme a tutto il clero della città mariana, ai diaconi, ai religiosi, ai laici, dopo l’annuncio delladi, si è raccolto in preghiera dinanzi al Quadro della Madonna di, l’Immagine dinanzi alla quale Bergoglionella sua visita del 21 marzo 2015. “amava in modo speciale il Santuario e il Santuario amava tanto il Santo Padre. Continuerà ad esserci vicino dal cielo – si legge in una nota del Santuario di– Il 21 marzo 2015, andando via, davanti alla Basilica, disse: ‘Abbiamo pregato la Madonna, perché ci benedica tutti: voi, me, e tutto il mondo. Abbiamo bisogno della Madonna, perché ci custodisca. E pregate per me, non dimenticatevi’. Continueremo a pregare per lui ogni giorno, certi che il Santo Padre, oggi accanto al Padre e alla sua Mamma celeste, continuerà a pregare per noi dal Paradiso”.