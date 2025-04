Bubinoblog - MORTE PAPA FRANCESCO: LA RAI SOSPENDE LA PUBBLICITÀ PER 24 ORE, GLI SPECIALI PREVISTI

In segno di cordoglio la Rai ha deciso dire la programmazione pubblicitaria radio e tv per 24 ore e di modificare i palinsestiper la giornata.Dopo l’annuncio ufficiale della Santa Sede delladi, la notizia è stata subito data da RaiNews.it e da Eleonora Daniele in diretta con “Storie Italiane” su Rai1. La notizia è stata diffusa immediatamente anche da RaiNews24, poi nell’edizione del Tg2 e nelle edizioni straordinarie del Tg1 e del Tg3, oltre che dei Giornali Radio.Su Rai1, il ricordo diè proseguito nell’edizione del Tg1 delle 13.30 e nello Speciale Tg1 delle 14. Ilsarà, inoltre, ricordato a “La vita in diretta” alle 16.30, a “A sua Immagine” alle 18.40, nell’edizione del Tg1 delle 19.56, da “Porta a Porta” alle 20.30, dal Tg1 Flash di mezzanotte seguito dalla fiction “La Bibbia” e da RaiNews 24 a partire dalle 2.