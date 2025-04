Morte papa Francesco il messaggio di Giorgia Meloni Chi era davvero

Morte di papa Francesco ha scosso profondamente l’Italia e il mondo intero. Tra le prime voci istituzionali a reagire, quella della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha assunto un tono commosso e personale. Le sue parole, riportate da Rai News, esprimono non solo il dolore per la scomparsa del Pontefice, ma anche l’affetto di chi ha condiviso momenti privati e riflessioni profonde con una delle figure spirituali più amate del nostro tempo.“Un dolore profondo, ci lascia un grande uomo”, ha dichiarato Meloni, annunciando con commozione che “papa Francesco è tornato alla casa del Padre”. Il suo messaggio, carico di umanità e riconoscenza, ha sottolineato il valore dell’eredità spirituale lasciata dal papa argentino. Meloni ha raccontato di aver avuto il privilegio di essere guidata dai suoi consigli e di ricevere i suoi insegnamenti anche nei momenti più duri, quando la fragilità e la sofferenza sembravano prevalere. Leggi su Caffeinamagazine.it La notizia delladiha scosso profondamente l’Italia e il mondo intero. Tra le prime voci istituzionali a reagire, quella della presidente del Consiglio,, ha assunto un tono commosso e personale. Le sue parole, riportate da Rai News, esprimono non solo il dolore per la scomparsa del Pontefice, ma anche l’affetto di chi ha condiviso momenti privati e riflessioni profonde con una delle figure spirituali più amate del nostro tempo.“Un dolore profondo, ci lascia un grande uomo”, ha dichiarato, annunciando con commozione che “è tornato alla casa del Padre”. Il suo, carico di umanità e riconoscenza, ha sottolineato il valore dell’eredità spirituale lasciata dalargentino.ha raccontato di aver avuto il privilegio di essere guidata dai suoi consigli e di ricevere i suoi insegnamenti anche nei momenti più duri, quando la fragilità e la sofferenza sembravano prevalere.

