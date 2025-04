Morte Papa Francesco il cordoglio di Giorgia Meloni e Sergio Mattarella Un grande uomo e un grande pastore Lascia un grande vuoto

grande uomo e un grande pastore”. “Lascia un grande vuoto”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno ricordato Papa Francesco, a poche ore dalla notizia della Morte del Pontefice, avvenuta oggi 21 aprile 2025, alle ore 7:35 a casa Santa Marta in Vaticano.Il ricordo di Giorgia Meloni: “Un grande uomo e un grande pastore”“Papa Francesco è tornato alla casa del Padre”, ha dichiarato la Presidente del Consiglio in una nota ufficiale. “Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci Lascia un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza”. “Nelle meditazioni della Via Crucis, ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed è capace di riconciliare ciò che agli occhi dell’uomo è inconciliabile. Tpi.it - Morte Papa Francesco, il cordoglio di Giorgia Meloni e Sergio Mattarella: “Un grande uomo e un grande pastore. Lascia un grande vuoto” Leggi su Tpi.it “Une un”. “un”. Così la presidente del Consiglioe il presidente della Repubblicahanno ricordato, a poche ore dalla notizia delladel Pontefice, avvenuta oggi 21 aprile 2025, alle ore 7:35 a casa Santa Marta in Vaticano.Il ricordo di: “Une un”“è tornato alla casa del Padre”, ha dichiarato la Presidente del Consiglio in una nota ufficiale. “Una notizia che ci addolora profondamente, perché ciune un. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza”. “Nelle meditazioni della Via Crucis, ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed è capace di riconciliare ciò che agli occhi dell’è inconciliabile.

