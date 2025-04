Morte Papa Francesco i messaggi di cordoglio del mondo del calcio

Morte di Papa Francesco, avvenuta questa mattina per via delle complicazioni del quadro clinico del Pontefice, ha scosso il. Leggi su Calciomercato.com La notizia delladi, avvenuta questa mattina per via delle complicazioni del quadro clinico del Pontefice, ha scosso il.

Morte Papa Francesco, ecco quale è stato il suo ultimo messaggio letto il giorno di Pasqua - Leggi su Sky TG24 l'articolo Morte Papa Francesco, ecco quale è stato il suo ultimo messaggio letto il giorno di Pasqua ... (tg24.sky.it)

Morte di Papa Francesco, le reazioni della politica - Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri italiano, ha scritto su Twitter che “Papa Francesco è tornato alla Casa del Padre. Cura del Creato, misericordia, fratellanza: è stato un grande ... (ilsecoloxix.it)

Papa Francesco, l'annuncio della morte dal Vaticano: «È tornato alla casa del Padre» - Ecco il messaggio del Vaticano, che ha comunicato la morte di Papa Francesco, avvenuta questa mattina alle 7.35. «Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo ... (msn.com)