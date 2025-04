Morte Papa Francesco cosa succede ora I funerali il Conclave e i possibili successori

Morte di Papa Francesco, avvenuta questa mattina – lunedì, 21 aprile – alle 7.35, si apre per la Chiesa cattolica un periodo definito di «sede vacante», che comincia con l’accertamento del decesso da parte del Camerlengo, ovvero il cardinale incaricato di gestire temporaneamente l’amministrazione della Santa Sede. Si tratta del cardinale statunitense Kevin Joseph Farrell, in servizio dal 2019, colui che in mattinata ha dato l’annuncio della scomparsa del Pontefice, e che si recherà a Santa Marta per riconoscere Francesco e constatarne la Morte davanti a due figure: il maestro delle celebrazioni liturgiche e il segretario e cancelliere della Camera apostolica. In passato, era consuetudine che il Camerlengo chiamasse tre volte il Papa con il nome di battesimo prima di dichiarare ufficialmente il decesso. Leggi su Open.online Con ladi, avvenuta questa mattina – lunedì, 21 aprile – alle 7.35, si apre per la Chiesa cattolica un periodo definito di «sede vacante», che comincia con l’accertamento del decesso da parte del Camerlengo, ovvero il cardinale incaricato di gestire tempneamente l’amministrazione della Santa Sede. Si tratta del cardinale statunitense Kevin Joseph Farrell, in servizio dal 2019, colui che in mattinata ha dato l’annuncio della scomparsa del Pontefice, e che si recherà a Santa Marta per riconosceree constatarne ladavanti a due figure: il maestro delle celebrazioni liturgiche e il segretario e cancelliere della Camera apostolica. In passato, era consuetudine che il Camerlengo chiamasse tre volte ilcon il nome di battesimo prima di dichiarare ufficialmente il decesso.

