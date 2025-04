Morte Papa Francesco Confcooperative Difensore dei poveri e della pace

Papa Francesco rimarrà per sempre scolpito nei nostri cuori. Per le due udienze nelle quali ha ricevuto 15.000 nostri cooperatori. Per la sua vicinanza alla cooperazione. Per le parole che ci ha consegnato e su cui abbiamo costruito il nostro impegno nella quotidiana azione a favore del bene comune. Con lui si spegne l’unica voce costruttrice di pace. Difensore, tra gli altri, dei poveri. È stata continua la sua denuncia a favore delle persone più fragili e del dilagare delle diseguaglianze. La nostra speranza ora è che questa azione evangelica possa proseguire nel prossimo pontificato. Oggi la comunità di Confcooperative prega per Papa Francesco, come lui ci ha sempre chiesto”. Così Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative commenta la Morte del Papa.L'articolo Morte Papa Francesco, Confcooperative: Difensore dei poveri e della pace proviene da Ildenaro. Leggi su Ildenaro.it “Il magistero dirimarrà per sempre scolpito nei nostri cuori. Per le due udienze nelle quali ha ricevuto 15.000 nostri cooperatori. Per la sua vicinanza alla cooperazione. Per le parole che ci ha consegnato e su cui abbiamo costruito il nostro impegno nella quotidiana azione a favore del bene comune. Con lui si spegne l’unica voce costruttrice di, tra gli altri, dei. È stata continua la sua denuncia a favore delle persone più fragili e del dilagare delle diseguaglianze. La nostra speranza ora è che questa azione evangelica possa proseguire nel prossimo pontificato. Oggi la comunità diprega per, come lui ci ha sempre chiesto”. Così Maurizio Gardini, presidente dicommenta ladel.L'articolodeiproviene da Ildenaro.

Su questo argomento da da altre fonti: Morte Papa Francesco, Confcooperative: Difensore dei poveri e della pace; È morto Papa Francesco: il mondo piange il Pontefice; L'ultima visita di Papa Francesco a Milano: dall'incontro con i detenuti di San Vittore alla visita alle case popolari; A 88 anni è morto Papa Francesco; Morte Papa Francesco, Coldiretti: La sua voce a tutela dei lavoratori agricoltori.

Papa: Gardini (Confcooperative), unica voce costruttore di pace - "Il magistero di Papa Francesco rimarrà per sempre scolpito nei nostri cuori. Per le due udienze nelle quali ha ricevuto 15.000 nostri cooperatori. Per la sua vicinanza alla cooperazione. (ANSA) ... (ansa.it)

Cosa succede dopo la morte di Papa Francesco: dai funerali al Conclave per l’elezione del nuovo pontefice - Dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile alle 7:35 come comunicato dalla Sala Stampa Vaticana, comincia per la Chiesa un periodo di lutto ... (fanpage.it)

Papa Francesco, cosa succede ora dopo la sua morte - Dalla dichiarazione di morte ai funerali fino al conclave. Ecco cosa succede dopo la scomparsa di Papa Francesco ... (msn.com)