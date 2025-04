Morte Papa Francesco come cambiano oggi i programmi TV palinsesti di lunedì 21 aprile 2025

programmi Rai oggi per Morte di Papa Francesco: ecco i palinsestilunedì 21 aprile 2025, la notizia della Morte di Papa Francesco ha scosso profondamente l'Italia e il mondo intero, dando il via a un immediato cambio di programmazione in televisione. A partire dalle prime ore della mattina, le principali reti hanno interrotto i normali palinsesti per garantire una copertura in diretta dell'evento, offrendo aggiornamenti e speciali per onorare il Pontefice e aggiornare i telespettatori sulla situazione.Su Rai1, la notizia è stata diffusa in diretta da Eleonora Daniele alle 9:59 durante il programma Storie italiane , poco dopo l'annuncio ufficiale del Vaticano. La conduttrice, alle 10:05, ha dato la linea allo speciale del TG1, condotto da Valentina Bisti. Salta Antonella Clerici: È Sempre Mezzogiorno non va in onda. Tvpertutti.it - Morte Papa Francesco, come cambiano oggi i programmi TV: palinsesti di lunedì 21 aprile 2025 Leggi su Tvpertutti.it VariazioniRaiperdi: ecco i21, la notizia delladiha scosso profondamente l'Italia e il mondo intero, dando il via a un immediato cambio di programmazione in televisione. A partire dalle prime ore della mattina, le principali reti hanno interrotto i normaliper garantire una copertura in diretta dell'evento, offrendo aggiornamenti e speciali per onorare il Pontefice e aggiornare i telespettatori sulla situazione.Su Rai1, la notizia è stata diffusa in diretta da Eleonora Daniele alle 9:59 durante il programma Storie italiane , poco dopo l'annuncio ufficiale del Vaticano. La conduttrice, alle 10:05, ha dato la linea allo speciale del TG1, condotto da Valentina Bisti. Salta Antonella Clerici: È Sempre Mezzogiorno non va in onda.

Approfondimenti da altre fonti: Funerale del Papa, cambiano le regole: via l’esposizione della salma sul catafalco; Papa Francesco e la morte: quello che il pontefice ha già disposto; «Papa Francesco è morto, ma i complottisti siete voi»: gli influencer si alleano dopo la visita al Gemelli. «V; Morte Papa Francesco, cambiano palinsesti Rai: quali programmi non vanno in onda/ Saltano Storie Italiane e..; Il corpo di Papa Francesco morto non sarà esposto: i funerali che cambiano la tradizione.

Morte Papa Francesco, cambiano palinsesti Rai: quali programmi non vanno in onda/ Saltano Storie Italiane e.. - È morto Papa Francesco e la programmazione Rai e Mediaset viene stravolta: come cambia il palinsesti Rai: quali programmi non vanno in onda ... (ilsussidiario.net)

Il bollettino del Vaticano che annuncia la morte di Papa Francesco - Papa Francesco si è spento oggi alle 7.35. L'annuncio, di poche righe, è arrivato tramite un bollettino della sala stampa della Santa Sede. Per oltre un mese, durante ... (ilmattino.it)

Papa Francesco, cosa succede ora? Dal funerale al Conclave, ecco le novità introdotte da Bergoglio - Sono i Cardinali a eleggere il nuovo Papa, con regole da seguire anche per quello che riguarda il lutto riservato al pontefice deceduto. In sede vacante decadono il segretario di Stato Parolin e i cap ... (milanofinanza.it)