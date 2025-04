Morte Papa Francesco cardinale Battaglia Voce di Vangelo e di strada

Leggi su Ildenaro.it

“Ci hai parlato con il cuore,. Con il cuore e con la vita. Con quellache sapeva die di, di cielo e di polvere, di speranza ostinata e misericordia senza misura. Grazie! Grazie perché ci hai insegnato che la Chiesa non è una fortezza, ma un ospedale da campo. Grazie perché ci hai mostrato che l’autorità è servizio, che la fede è scommettere tutto sul, che la tenerezza e la cura sono rivoluzioni necessarie, che la Pace va difesa a tutti i costi, oggi più che mai”. E’ il ricordo deldiffuso dall’arcivescovo di Napoli,Mimmo. “Grazie perché hai rimesso al centro i volti, non i numeri. Le storie, non le statistiche. Grazie perché hai seminato il sogno di Dio nei nostri cuori, annunciandoci la gioia del, invitandoci a fidarci del Signore Gesù, nostro compagno, amico, fratello.