MORTE PAPA FRANCESCO CANALE 5 FERMA THE COUPLE ACCESS SPECIALE IN SIMULCAST

PAPA FRANCESCO, scomparso questa mattina. Su CANALE 5: Dalle ore 14.40 alle ore 20.00 circa, "Pomeriggio Cinque SPECIALE" seguirà in diretta le ultime notizie sull'addio al Santo Padre, con ospiti e collegamenti. Myrta Merlino, nel corso della diretta, darà poi la linea a tre diverse edizioni speciali del Tg5: alle ore 16.00, alle ore 17.00 e alle ore 18.00. In ACCESS prime time, Toni Capuozzo firma il documento "PAPA FRANCESCO – Così normale da essere straordinario". Lo SPECIALE, che ripercorre la straordinaria vita del Pontefice, verrà trasmesso in SIMULCAST su tutte e tre le reti generaliste, CANALE5, Italia1, Retequattro e Tgcom24 e Mediaset Extra. A seguire, in prima serata, la miniserie diretta da Daniele Luchetti "Chiamatemi FRANCESCO.

