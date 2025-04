Juventusnews24.com - Morte Papa Francesco, arrivano i primi messaggi social bianconeri nei confronti del Pontefice. Il primo è quello di Locatelli: la dedica – FOTO

L'improvvisa morte di Papa Francesco sensibilizza tutta il mondo del calcio, specie quello della Juve. Dopo la notizia ufficiale del rinvio della sfida contro il Parma, i bianconeri hanno cominciato a esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del Pontefice. Il primo a dedicare un pensiero al Papa è stato Manuel Locatelli, il quale ha ringraziato il Santo Padre con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.
«Grazie! Riposa in pace».