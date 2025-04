Morte Papa Francesco annullati tutti gli eventi del Natale di Roma

A seguito della notizia della Morte di Papa Francesco, scomparso questa mattina, il Campidoglio – Città di Roma Capitale – ha fatto sapere che tutti gli eventi previsti in giornata sono stati annullati."In segno di rispetto e di lutto per la scomparsa del Santo Padre, tutti gli eventi pubblici di Roma Capitale previsti per oggi e domani sono annullati", si legge in una nota stampa della città.Praticamente sono stati annullati tutti gli eventi volti a celebrare il Natale di Roma 2025, per celebrare i 2778 anni della fondazione della Città Eterna, tra i quali il concerto in piazza del Campidoglio e le commemorazioni e rivisitazioni culturali previste per le vie della città.Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso un messaggio per la scomparsa del pontefice, vescovo di Roma: "Roma, l'Italia e il mondo piangono un uomo straordinario, un pastore umile e coraggioso che ha saputo parlare al cuore di tutti.

