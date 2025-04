Morte Papa Francesco Abodi lo ricorda il messaggio del ministro

Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi è intervenuto in occasione della scomparsa di Papa Francesco. Le partite della Serie A, ricordiamo, sono state rinviate mentre con ogni probabilità verrà osservato un minuto di silenzio (anche) prima di Inter Milan.

LE DICHIARAZIONI DI Abodi – «A Dio, Papa Francesco. Una guida, un riferimento, vicino alla gente, generoso di insegnamenti che custodiremo nei nostri cuori e porteremo nelle nostre esperienze quotidiane. La sua forza, la sua misericordia, la sua determinazione, dimostrate fino all'ultimo giorno, sono per tutti noi monito e indirizzo. Francesco, vicino ai giovani e agli ultimi, ha sempre considerato lo sport una metafora di vita e un bene prezioso.

