Morte di Papa Francesco rinviati tutti i campionati di calcio

Morte di Papa Francesco la Figc, d'intesa con tutte le componenti federali, ha deciso di sospendere tutte le competizioni in programma nella giornata, dalla Serie A ai Dilettanti. In un primo momento è stato annunciato il rinvio ufficiale delle partite di Serie A in. Genovatoday.it - Morte di Papa Francesco: rinviati tutti i campionati di calcio Leggi su Genovatoday.it Dopo la notizia delladila Figc, d'intesa con tutte le componenti federali, ha deciso di sospendere tutte le competizioni in programma nella giornata, dalla Serie A ai Dilettanti. In un primo momento è stato annunciato il rinvio ufficiale delle partite di Serie A in.

Notizie raccolte sul web: Morte Papa Francesco: rinviati gli eventi in programma a Roma. Stop alla serie A; Morte di Papa Francesco: rinviati tutti i campionati di calcio; Morte Papa Francesco, rinviati match Serie A: Parma-Juve non si gioca; Serie A rinviata dopo la morte di Papa Francesco: comunicato ufficiale della Lega; Mondo in lutto per la morte di Papa Francesco. Annullate tutte le manifestazioni sportive.

Morto Papa Francesco, rinviate tutte le partite di campionato in programma oggi: da Parma-Juventus a Genoa-Lazio fino alla Primavera - Per la morte di Papa Francesco, le partite di campionato di oggi sono rinviate a data da destinarsi: lo comunica in una nota la Lega Calcio. «A seguito della scomparsa del Santo Padre, ... (msn.com)

Morte Papa Francesco - FIP, rinviate tutte le gare in programma oggi lunedì 21 aprile - La notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Si è spento, all’età di 88 anni, Papa Francesco. Impossibile interpretare il dolore di miliardi di persone che nelle ... (pianetabasket.com)

Morte Papa Francesco, rinviate le partite di Serie A del 21 aprile - La Serie A si ferma per la morte di Papa Francesco. Rinviate a data da destinarsi le quattro partite della 33esima giornata. Il comunicato. (msn.com)