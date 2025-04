Morte di Papa Francesco rinviata Juve Stabia Sampdoria

Papa Francesco, venuto a mancare questa mattina all'età di 88 anni. "Anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli". Lo disse Jorge Mario Bergoglio, nato il 17 dicembre 1936 in Argentina, nel corso di un'udienza privata con la Nazionale nel 2019. Napolitoday.it - Morte di Papa Francesco, rinviata Juve Stabia-Sampdoria Leggi su Napolitoday.it Il calcio e la FIGC piangono la scomparsa di, venuto a mancare questa mattina all'età di 88 anni. "Anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli". Lo disse Jorge Mario Bergoglio, nato il 17 dicembre 1936 in Argentina, nel corso di un'udienza privata con la Nazionale nel 2019.

