Morte di Papa Francesco partite di serie A rinviate Fiorentina rientra da Cagliari

In seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti serie A ha comunicato che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di serie A sono rinviate a data da destinarsi. L'articolo Morte di Papa Francesco: partite di serie A rinviate. Fiorentina rientra da Cagliari proviene da Firenze Post.

