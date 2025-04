Morte di Papa Francesco il singolare saluto di Viale Mi ha sempre chiamato sicario ma lo perdono

Morte di Papa Francesco, avvenuta nella mattinata di oggi, lunedì 21 aprile 2025, ce n'è uno molto particolare, scritto su Facebook dal ginecologo e radicale torinese Silvio Viale, da sempre critico per le posizioni della Chiesa cattolica, con cui ha avuto. Torinotoday.it - Morte di Papa Francesco, il singolare saluto di Viale: "Mi ha sempre chiamato sicario, ma lo perdono" Leggi su Torinotoday.it Tra i tanti messaggi di commiato per ladi, avvenuta nella mattinata di oggi, lunedì 21 aprile 2025, ce n'è uno molto particolare, scritto su Facebook dal ginecologo e radicale torinese Silvio, dacritico per le posizioni della Chiesa cattolica, con cui ha avuto.

Approfondimenti da altre fonti: Morte di Papa Francesco, il singolare saluto di Viale: Mi ha sempre chiamato sicario, ma lo perdono; Anche i Castelli Romani in lutto per la morte di Papa Francesco: dal legame spezzato con Castel Gandolfo ai ritiri ad Ariccia; E' morto Papa Francesco. Nel 2017 venne a Bozzolo sulla tomba di don Mazzolari: E' stato uno splendido frutto delle nostre comunità; Da ‘Laudato sì’ a ‘Dilexit nos’, le 4 encicliche di Papa Francesco; Ratzinger, Papa e teologo del Sabato Santo.

"E' morto Papa Francesco", l'annuncio in diretta su Raiuno - Video - (Adnkronos) - "E' morto Papa Francesco". Eleonora Daniele, in diretta su Raiuno, annuncia il diretta la morte di Papa Francesco. "Penso una delle notizie più tristi per tutto il mondo. Le agenzie ripo ... (msn.com)

Morte di Papa Francesco, il singolare saluto di Viale: "Mi ha sempre chiamato sicario, ma lo perdono" - L'esponente radicale ricorda le posizioni del pontefice sul tema dell'aborto, ma ne sottolinea anche altre che ha condiviso ... (torinotoday.it)

Il bollettino del Vaticano che annuncia la morte di Papa Francesco - Papa Francesco si è spento oggi alle 7.35. L'annuncio, di poche righe, è arrivato tramite un bollettino della sala stampa della Santa Sede. Per oltre un mese, durante ... (ilmattino.it)