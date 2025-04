Morte di Papa Francesco dalle partite di Seria A al Natale di Roma tutti gli eventi rinviati in Italia

Leggi su Open.online

Sono rinviate a data da destinarsi le quattrodi Serie A previste per oggi, lunedì 21 aprile. Lo ha deciso la Lega Serie A, a seguito delladi, scomparso questa mattina a 88 anni. A saltare sono Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus. Anche ledi serie B, C e dei dilettanti in programma per oggi sono state rinviate d’intesa con tutte le componenti federali. Lo rende noto la Federcalcio.L’amore di Bergoglio per il calcio«Il calciono partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità», scrive Gabriele Gravina, presidente della Figc. Gravina ricorda il Pontefice come un «grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza», che «si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare, di cui era appassionato.