Mondiale per Club rischio premi ridotti per le società le tasse USA incombono anche sulla competizione Cosa succede

Mondiale per Club, rischio premi ridotti per le società che prenderanno parte alla competizione. Tutti i dettagliLa FIFA deve trattare ancora con le autorità statunitensi in vista del Mondiale per Club dopo non essere riuscita ad ottenere esenzioni fiscali per le 32 squadre partecipanti. A riportarlo è il The Guardian: in assenza di accordi fiscali, i Club potrebbero trovarsi a dover pagare decine di milioni di dollari alle autorità fiscali statunitensi sui premi incassati dal torneo, oltre alle imposte già dovute nei rispettivi paesi di origine. anche la Juventus osserva interessata.

La minaccia delle tasse USA sul Mondiale per Club: rischio premi ridotti - In assenza di accordi fiscali, i club potrebbero trovarsi a dover pagare milioni di dollari alle autorità statunitensi sui premi incassati dal torneo. (calcioefinanza.it)

Il Mondiale per club di Inter e Juve muoverà una cascata di milioni: i numeri - Un movimento che coinvolgerà poco meno di mezzo milione di lavoratori da tutto il mondo, con un impatto socio economico davvero molto importante. Ma quanto? La Fifa ha pubblicato un report con analisi ... (sport.sky.it)

Mondiale per Club, le politiche fiscali di Trump mettono in difficoltà la Fifa - Fifa a colloquio con le autorità USA per il problema delle tasse: a rischio i ricavi per le squadre che parteciperanno al Mondiale per club ... (calcioweb.eu)