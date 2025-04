Mister Movie Evangelion Fan Scatenati Invadono Stazione Giapponese L’Ombra di Hideaki Anno Si Allunga

Giapponese, quella linea si fa incredibilmente sfocata. Ma oggi parliamo di una situazione al limite, un caso che sta facendo discutere appassionati e non: la Stazione di Tenryu Futamata, in Giappone, è stata letteralmente invasa dai fan di Neon Genesis Evangelion! Ma procediamo con ordine, perché la storia è più complessa di quanto sembri.Evangelion Mania: La Stazione Invade il Set! Scopri il Perché di Tanta FolliaLa Stazione di Tenryu Futamata non è una Stazione qualunque. Per i fan di Evangelion, è un luogo sacro, un vero e proprio pellegrinaggio. Questa Stazione ha ispirato Village-3 nel film Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, l’ultimo capitolo della saga. Dopo l’uscita del film, la compagnia ferroviaria ha cavalcato l’onda, creando un treno a tema Evangelion e posizionando una replica della Spear of Longinus vicino ai binari. Mistermovie.it - Mister Movie | Evangelion: Fan Scatenati Invadono Stazione Giapponese! L’Ombra di Hideaki Anno Si Allunga Leggi su Mistermovie.it C’è un confine sottile tra amore e ossessione, e a volte, nel mondo dell’animazione, quella linea si fa incredibilmente sfocata. Ma oggi parliamo di una situazione al limite, un caso che sta facendo discutere appassionati e non: ladi Tenryu Futamata, in Giappone, è stata letteralmente invasa dai fan di Neon Genesis! Ma procediamo con ordine, perché la storia è più complessa di quanto sembri.Mania: LaInvade il Set! Scopri il Perché di Tanta FolliaLadi Tenryu Futamata non è unaqualunque. Per i fan di, è un luogo sacro, un vero e proprio pellegrinaggio. Questaha ispirato Village-3 nel film3.0+1.0 Thrice Upon a Time, l’ultimo capitolo della saga. Dopo l’uscita del film, la compagnia ferroviaria ha cavalcato l’onda, creando un treno a temae posizionando una replica della Spear of Longinus vicino ai binari.

Altre testate riportano aggiornamenti: Evangelion 3.0+1.01 arriva su Amazon Prime Video ad agosto; Evangelion: Fan Scatenati Invadono Stazione Giapponese! L'Ombra di Hideaki Anno Si Allunga; Chi è Kenji Sato? 4 cose da sapere su Ultraman Rising Hero.

Evangelion, il film ispira un trend criminale e un'ondata di reati in Giappone - Strano ma vero, l'ultimo film di Evangelion sta ancora oggi ispirando una nuova ondata di criminalità in Giappone, spingendo i fan ben oltre all'idolatria. (msn.com)

New Gundam Anime Director Teases Evangelion 'Fan Service' in Smash-Hit Movie - Kazuya Tsurumaki, director of all four of the Rebuild of Evangelion anime movies ... It’s really just fan service -- or rather, since it’s a production by Studio Khara, I thought I could ... (msn.com)