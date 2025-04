Mille giorni di guerra in Ucraina 13 000 civili uccisi centinaia di migliaia i militari morti

giorni di conflitto russo-ucraino hanno necessariamente un bilancio pesante: si stimano circa 11 milioni di sfollati e centinaia di migliaia di vittime. Le cifre verificate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani parlano di 12.910 civili ucraini morti e 30.700 i feriti dall'inizio dell'attacco russo (22 febbraio 2022) al 31 marzo 2025. Sulle perdite militari non ci sono numeri verificati: Kiev dice di aver ucciso più di 940 mila militari russi, Mosca di aver ferito o ucciso oltre un milione di soldati ucraini. Ilsecoloxix.it - Mille giorni di guerra in Ucraina: 13.000 civili uccisi, centinaia di migliaia i militari morti Leggi su Ilsecoloxix.it Oltre 1.000di conflitto russo-ucraino hanno necessariamente un bilancio pesante: si stimano circa 11 milioni di sfollati edidi vittime. Le cifre verificate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani parlano di 12.910ucrainie 30.700 i feriti dall'inizio dell'attacco russo (22 febbraio 2022) al 31 marzo 2025. Sulle perditenon ci sono numeri verificati: Kiev dice di aver ucciso più di 940 milarussi, Mosca di aver ferito o ucciso oltre un milione di soldati ucraini.

Guerra Russia Ucraina, Kiev: 3 missili e 96 droni russi dopo la tregua. LIVE - È stato dichiarato lo stato di allerta aerea in diverse regioni dell'Ucraina a causa della presenza di droni russi, su Kiev e altre città ucraine. (tg24.sky.it)

Guerra ucraina, la tregua (finita) sotto i bombardamenti russi. Zelensky accusa Mosca, ma Trump: «Speriamo in un accordo in settimana» - La presunta tregua di Putin è finita alle 23 italiane, la mezzanotte di Mosca. «Speriamo che Russia e Ucraina raggiungano un accordo ... (msn.com)

Ucraina, tre anni di guerra: numeri, cifre e date - Dall'invasione russa alla mini tregua di Mosca tra accuse reciproche, dal numero delle vittime al numero dei miliardi di dollari spesi: tutto sul conflitto in Ucraina ... (policymakermag.it)