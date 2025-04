Mercato Juventus spunta lo scambio il possibile affare che spaventa il club bianconero Ecco il motivo

Mercato Juventus, spunta lo scambio: il possibile affare Manchester United-Napoli che rischia di complicare il calcioMercato dei bianconeri

Rasmus Hojlund potrebbe tornare in Serie A ma per vestire la maglia del Napoli. Il Manchester United potrebbe infatti inserirlo nella trattativa che porterebbe Victor Osimhen in Premier League. Come riferito da Il Mattino, i Red Devils potrebbero inserire il cartellino del danese, un altro obiettivo del calcioMercato Juve, per abbassare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria del nigeriano. Il club bianconero rischia così di perdere due obiettivo per l'attacco in un colpo solo.

