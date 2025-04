Ilrestodelcarlino.it - Matteo e il Papa, tra 'teneressa’ e fermezza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prima tappa, l’hub per migranti di via Mattei, l’ex Cie delle vergogne, dei sogni spezzati, delle bocche cucite. La visita diFrancesco iniziò da qui l’1 ottobre 2017, tra prefabbricati, braccialettini identificativi e ragazzi e ragazze arrivati da Nigeria, Senegal e Gambia. Un richiamo alla necessità di un nuovo umanesimo nella città dei portici Unesco, ergo dell’accoglienza. Don, il nostro cardinaleZuppi, non a caso iniziò la sua vita diocesana parlando di ‘, con le ‘z’ diventate ‘s’ emiliane, e portò Francesco nel “porto di approdo di coloro che vengono da più lontano”. Indicazione politica ed esistenziale. Dentro e oltre quella ‘. Al Carlino, Zuppi affidò una domanda: “Cosa succederebbe se trattassimo la Bibbia come trattiamo il nostro cellulare? Se la portassimo sempre con noi, se tornassimo indietro quando la dimentichiamo, se la aprissimo diverse volte al giorno, se leggessimo i messaggi di Dio contenuti nella Bibbia come leggiamo i messaggi del telefonino? Credo che cambierebbe tanto delle nostre scelte!”.