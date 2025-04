Mattarella Grave vuoto perso un punto di riferimento

personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il Grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell'umanità. La riconoscenza nei suoi confronti va tradotta con la responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi", aggiunge il presidente della Repubblica. Agi.it - Mattarella: "Grave vuoto, perso un punto di riferimento" Leggi su Agi.it AGI - "Ho appreso con grande dolorenale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo ilche si crea con il venire meno deldiche per me ha sempre rappresentato". Così il presidente della Repubblica Sergio. "La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell'umanità. La riconoscenza nei suoi confronti va tradotta con la responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi", aggiunge il presidente della Repubblica.

Approfondimenti da altre fonti: Mattarella: Grave vuoto, perso un punto di riferimento; Addio Papa Francesco. Mattarella: Grave vuoto. Perso punto riferimento - Pace e immigrazione: le due grandi sfide di Francesco; Oggi 21 Aprile, Paquetta, l’ultimo addio Papa Francesco questa mattina alle ore 7,35. Mattarella: “Grave vuoto. Perso punto riferimento”. –; Le reazioni alla morte di Papa Francesco | Mattarella: «Grave vuoto, perdiamo punto di riferimento». Meloni: «Ho avuto il privilegio della sua amicizia»; Mattarella esprime il proprio dolore per la morte di Papa Francesco: “È scomparso un punto di riferi....

Mattarella: "Grave vuoto, perso un punto di riferimento" - AGI - "Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresen ... (msn.com)

Il mondo piange Papa Francesco, il cordoglio per la morte del pontefice. Mattarella: "Grave vuoto" - "L'Europa piange la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Il suo sorriso contagioso ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Il "Papa del popolo" sarà ricordato per il suo a ... (msn.com)

La morte di Francesco: Mattarella: "Avverto un grande vuoto". Meloni: "Ci lascia un grande uomo, il papa della gente" - "Grande dolore personale". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella commenta la morte di Papa Francesco, sottolineando "il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferime ... (huffingtonpost.it)