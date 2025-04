Nerdpool.it - Marvel Studios conferma un nuovo storico supereroe per la Fase 6?

Leggi su Nerdpool.it

La6 deiintrodurrà undestinato a stabilire unprecedente all’interno delCinematic Universe sul grande schermo.Con ben cinque team di supereroi destinati a riunirsi nella nuova, il MCU si prepara a diventare ancora più affollato, tra ritorni iconici e nuovi volti pronti a conquistare i fan.Attualmente prevista per includere sei film, la6 non solo culminerà in un epico crossover con i nuovi film degli Avengers, ma introdurrà anche personaggi inediti, destinati a lasciare il segno.Sue Storm raggiunge un traguardonel MCUCome rivelato da un trailer mostrato durante la presentazioneal CinemaCon del 4 aprile, la Sue Storm di Vanessa Kirby (alias la Donna Invisibile) sarà incinta in una parte della trama de I Fantastici Quattro: Gli Inizi.