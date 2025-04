Mara Venier frecciata in diretta a Silvia Toffanin pubblico incredulo

Pasqua o non Pasqua, la "Zia Mara" non va in vacanza. E non risparmia neppure le frecciatine. Durante la puntata di Domenica In, andata in onda il 31 marzo su Rai 1, Mara Venier ha aperto la trasmissione con il suo solito sorriso e la consueta dose di ironia. Ma tra un saluto e l'altro, è scappata anche una frecciatina che in molti hanno colto come un messaggio neanche troppo velato alla concorrenza. Il bersaglio? Silvia Toffanin e il suo Verissimo, in onda su Canale 5 con una puntata registrata."Siamo in diretta noi, eh": la frase che fa discutereTutto è successo nei primi minuti della trasmissione. Dopo aver ricordato al pubblico il suo esordio a Domenica In nel lontano 1993, Mara Venier ha voluto anche celebrare la festività con una poesia in dialetto veneto, che recita ogni anno: "Xe Pasqua, xe Pasqua, che caro che go', se magna fugassa, se beve cocò", ovvero "È Pasqua, è Pasqua, che piacere che ho, si mangia focaccia, si bevono le uova".

