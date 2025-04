Manchester City Aston Villa il pronostico di Premier League ospiti in grande spolvero occhio alla combo tempi

Premier League. Il campionato inglese prosegue però senza sosta e domani, martedì 22 aprile, tornerà già in campo per il turno infrasettimanale, che sarà inaugurato da una gara di fondamentale importanza per la corsa alla Champions League. All’Etihad Stadium, con fischio d’inizio alle ore 21, si affronteranno infatti Manchester City e Aston Villa, che sono divise in classifica solamente da una lunghezza.In Inghilterra c’è grande bagarre per la zona Champions, dove oltre a Liverpool e Arsenal ci saranno da assegnare ancora tre posti. Sono cinque le squadre in lotta racchiuse in due lunghezze e l’ultima di queste è proprio l’Aston Villa, che è probabilmente la squadra più in forma del lotto. Leggi su Sololaroma.it Con la sfida tra Tottenham e Nottingham Forest in programma oggi nel giorno di Pasquetta si chiuderà la trentatreesima giornata di. Il campionato inglese prosegue però senza sosta e domani, martedì 22 aprile, tornerà già in campo per il turno infrasettimanale, che sarà inaugurato da una gara di fondamentale importanza per la corsaChampions. All’Etihad Stadium, con fischio d’inizio alle ore 21, si affronteranno infatti, che sono divise in classifica solamente da una lunghezza.In Inghilterra c’èbagarre per la zona Champions, dove oltre a Liverpool e Arsenal ci saranno da assegnare ancora tre posti. Sono cinque le squadre in lotta racchiuse in due lunghezze e l’ultima di queste è proprio l’, che è probabilmente la squadra più in forma del lotto.

