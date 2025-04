Lutto è scomparso Gianfranco Violetti da tutti conosciuto come Meroi

Lutto tra i ristoratori aretini e per la comunità di Viciomaggio. Stamani è scomparso Gianfranco Violetti, da tutti conosciuto come Meroi. Alla guida del ristorante L'Orologio insieme ai fratelli Pierluigi e Bruno da oltre trent'anni era una presenza fissa in quello che è il punto di ritrovo per tanti sportivi e approdo sicuro per tutti coloro che avevano intenzione di mangiare bene in un clima familiare. Gianfranco in gioventù era stato un ottimo calciatore dilettante, di qui il soprannome Meroi ispirato a uno dei giocatori più forti della storia dell'Arezzo. Poi aveva allenato le giovanili di Tegoleto e Pieve al Toppo oltre alla prima squadra del Badia Agnano. Da sempre super tifoso amaranto, era anche un frequentatore abituale dello stadio e delle sedute di allenamento, spesso insieme al fratello Pierluigi, pronti entrambi a intavolare dibattiti tecnici sulle prestazioni della squadra.

