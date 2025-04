L’uomo che voleva cambiare la Chiesa Papa Francesco nell’analisi di D’Anna

Papa Francesco presenta infatti una continua e profonda linea di tensione e di frattura con l’assetto della Chiesa Universale che aveva ereditato.L’assetto contraddittorio di un Concilio Ecumenico recepito superficialmente e di un confronto irrisolto e sempre più critico con la tumultuosa evoluzione tecnologica che rivoluziona quotidianamente l’intera umanità.Da Gesuita, insieme pervicacemente tradizionalista e di frontiera, quasi una trasfigurazione dello spirito rivoluzionario del paradigmatico film Mission, Bergoglio era ben conscio molto prima del Conclave che il 13 marzo 2013 lo ha eletto Sommo Pontefice, che la Chiesa di Montini e Woityla, per non dire del Papato interruptus di Ratzinger, era impantanata nel bel mezzo del fiume in piena di un Concilio storicizzato, senza essere stato sostanzialmente attuato. Formiche.net - L’uomo che voleva cambiare la Chiesa. Papa Francesco nell’analisi di D’Anna Leggi su Formiche.net Di Jorge Mario Bergoglio numquam satis, non si dirà mai abbastanza, si potrebbe subito concludere citando una massima teologica.Oltre a determinare gli ultimi effetti post-mortem, in considerazione dell’elezione del successore, il bilancio dei 12 anni di pontificato dipresenta infatti una continua e profonda linea di tensione e di frattura con l’assetto dellaUniversale che aveva ereditato.L’assetto contraddittorio di un Concilio Ecumenico recepito superficialmente e di un confronto irrisolto e sempre più critico con la tumultuosa evoluzione tecnologica che rivoluziona quotidianamente l’intera umanità.Da Gesuita, insieme pervicacemente tradizionalista e di frontiera, quasi una trasfigurazione dello spirito rivoluzionario del paradigmatico film Mission, Bergoglio era ben conscio molto prima del Conclave che il 13 marzo 2013 lo ha eletto Sommo Pontefice, che ladi Montini e Woityla, per non dire delto interruptus di Ratzinger, era impantanata nel bel mezzo del fiume in piena di un Concilio storicizzato, senza essere stato sostanzialmente attuato.

