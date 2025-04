L’ultima giornata di Papa Francesco l’incontro con Vance l’Urbi et Orbi e poi in papamobile tra i fedeli

Papamobile e prima l’incontro a Santa Marta con il vicepresidente Usa J.D. Vance. È stata una Pasqua piena di sorprese per Papa Francesco. All’indomani di una giornata così intensa è arrivata la notizia della morte di Bergoglio, alle 07.35 del lunedì di Pasquetta. Lapresse.it - L’ultima giornata di Papa Francesco: l’incontro con Vance, l’Urbi et Orbi e poi in papamobile tra i fedeli Leggi su Lapresse.it L’affaccio su piazza San Pietro, il giro inmobile e primaa Santa Marta con il vicepresidente Usa J.D.. È stata una Pasqua piena di sorprese per. All’indomani di unacosì intensa è arrivata la notizia della morte di Bergoglio, alle 07.35 del lunedì di Pasquetta.

Morto Papa Francesco, le reazioni dal mondo. Manfredi: «Un grande dolore» - La morte di Papa Francesco ha gettato il mondo intero nella caos nel giorno del lunedì in Albis. Oltre alla lettera ufficiale letta dalla Santa Sede per annunciare la sua scomparsa ... (msn.com)

Le ultime ore di Papa Francesco: la crisi stanotte, le uscite in mezzo alla folla. Le prescrizione dei medici non rispettate - L'annuncio terribile, quello che nessuno si aspettava nel Lunedì dell'Angelo - che Papa Francesco ha terminato la sua vita terrena stamattina presto - è arrivato via Telegram ... (msn.com)

Papa Francesco, il ricordo Nico Acampora: “Indossò il grembiule di PizzAut, l’immensità di un semplice gesto” - Il Santo Padre è morto questa mattina. Sui social il fondatore della pizzeria gestita da ragazzi autistici ha subito riposato il momento dell’incontro avvenuto a Roma nel 2022 ... (ilgiorno.it)