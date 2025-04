L’ultima benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco

benedizione Urbi et Orbi, letto dal maestro delle Celebrazioni liturgiche Ravelli, l’appello per il cessate il fuoco a Gaza e per la pace in Ucraina e l’invito a sostenere la popolazione del Myanmar colpita dal sisma Bergoglio ha quindi impartito la benedizione. La messa è stata presieduta dal cardinale Comastri. Tgcom24.mediaset.it - L’ultima benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco Leggi su Tgcom24.mediaset.it Nel testo dellaet, letto dal maestro delle Celebrazioni liturgiche Ravelli, l’appello per il cessate il fuoco a Gaza e per la pace in Ucraina e l’invito a sostenere la popolazione del Myanmar colpita dal sisma Bergoglio ha quindi impartito la. La messa è stata presieduta dal cardinale Comastri.

Su altri siti se ne discute: L’ultima benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco; A Pasqua l’ultima benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco e l’abbraccio con i fedeli in Piazza San Pietro; L’ultima apparizione di Papa Francesco: il suo Urbi et Orbi prima dell’addio; L’ultima giornata di Francesco: il giro in Papamobile, la benedizione, l’incontro con Vance; È morto Papa Francesco: nel 2017 la messa nel parco di Monza.

L’ultima benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco - Il 20 aprile Papa Francesco si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni. Nel testo della benedizione Urbi et Orb, letto dal maestro delle Celebrazioni liturgiche Ravelli, l’appello per il cessate i ... (startmag.it)

L’ultimo “Urbi et Orbi” di Papa Francesco: il messaggio integrale pieno di pace e speranza - Milano, 21 apr. (askanews) – Pubblichiamo il messaggio integrale dell’ultima benedizione “Urbi et Orbi” di Papa Francesco per la Pasqua 2025. “Cristo è risorto, alleluia! Fratelli e sorelle, buona Pas ... (askanews.it)

L’ultima apparizione di Papa Francesco: il suo Urbi et Orbi prima dell’addio - Dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro, Papa Francesco si è affacciato per l’ultima volta per pronunciare il tradizionale messaggio pasquale e impartire la benedizione Urbi et Orbi. Con vo ... (la7.it)