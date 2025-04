L ultima benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco nel giorno di Pasqua

Pasqua, Papa Francesco si era affacciato dalla Loggia delle Benedizioni per la sua ultima benedizione Urbi et Orbi. Il messaggio del Pontefice è stato letto dal monsignor Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie: "Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo", sono state le parole del Papa, che ha lanciato l'ennesimo appello per il cessate il fuoco a Gaza, per la pace in Ucraina e l’invito a sostenere la popolazione del Myanmar colpita dal sisma. La messa è stata poi presieduta dal cardinale Comastri. Poco prima il Pontefice aveva incontrato il vicepresidente americano JD Vance, in viaggio a Roma da venerdì 18 aprile, con il quale si era intrattenuto per qualche minuto. Papa Francesco non aveva voluto mancare nemmeno il giro sulla “Papamobile” in mezzo a 35mila fedeli: era la prima volta dopo tanto tempo che il Papa tornava nella “sua” piazza. Ilfoglio.it - L'ultima benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco nel giorno di Pasqua Leggi su Ilfoglio.it Ieri, per la domenica disi era affacciato dalla Loggia delle Benedizioni per la suaet. Il messaggio del Pontefice è stato letto dal monsignor Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie: "Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo", sono state le parole del, che ha lanciato l'ennesimo appello per il cessate il fuoco a Gaza, per la pace in Ucraina e l’invito a sostenere la popolazione del Myanmar colpita dal sisma. La messa è stata poi presieduta dal cardinale Comastri. Poco prima il Pontefice aveva incontrato il vicepresidente americano JD Vance, in viaggio a Roma da venerdì 18 aprile, con il quale si era intrattenuto per qualche minuto.non aveva voluto mancare nemmeno il giro sulla “mobile” in mezzo a 35mila fedeli: era la prima volta dopo tanto tempo che iltornava nella “sua” piazza.

Le ultime notizie da altri siti: L'ultima benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco; Morte di Papa Francesco, l'ultima benedizione Urbi et Orbi dalla loggia di San Pietro; L’ultima benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco; A Pasqua l’ultima benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco e l’abbraccio con i fedeli in Piazza San Pietro; L’ultima apparizione di Papa Francesco: il suo Urbi et Orbi prima dell’addio.

Morte di Papa Francesco, l'ultima benedizione Urbi et Orbi dalla loggia di San Pietro - Papa Francesco è morto alle 7:35 del 21 aprile 2025. Ecco l'ultima benedizione Urbi et Orbi pronunciata dal pontefice il giorno prima di morire. (Alexander Jakhnagiev) ... (ilgiornale.it)

L’ultima benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco - Il 20 aprile Papa Francesco si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni. Nel testo della benedizione Urbi et Orb, letto dal maestro delle Celebrazioni liturgiche Ravelli, l’appello per il cessate i ... (startmag.it)

A Pasqua l’ultima benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco e l’abbraccio con i fedeli in Piazza San Pietro - Roma, 21 apr. (askanews) – Solamente ieri, in occasione della celebrazione della Pasqua, Francesco aveva voluto affacciarsi dalla Loggia delle Benedizioni per impartire quella che sarebbe stata la sua ... (askanews.it)