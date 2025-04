Inter-news.it - Luis Henrique sempre più vicino all’Inter, dalla Francia sicuri: accordo con il giocatore!

’Inter accelera sul mercato in vista della prossima stagione e punta forte su, talento brasiliano classe 2001 attualmente in forza all’Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato dal giornalista Santi Aouna di Footmercato, i nerazzurri avrebbero già trovato uncon l’entourage del calciatore.COL, esploso definitivamente sotto la guida di Roberto De Zerbi, è stato uno dei protagonisti principali di questa stagione del Marsiglia. Utilizzato principalmente come esterno destro (nasce a sinistra), ha mostrato grande crescita in termini di maturità tattica, qualità tecniche e continuità. Con 9 gol e 7 assist in stagione, ha attirato l’attenzione di diversi club europei, ma l’Inter sembra aver mosso per prima i passi decisivi. Il club nerazzurro, da tempo sulle tracce del, ha lavorato con discrezione negli ultimi mesi, arrivando a trovare l’intesa personale con il brasiliano.