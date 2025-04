Luis Henrique Inter si tratta ad oltranza col Marsiglia c’è ancora distanza nonostante il sì del giocatore

Luis Henrique Inter, si tratta ad oltranza col Marsiglia: c’è ancora distanza nonostante il sì del giocatore! La situazione per l’esternoSport Mediaset ha fatto il punto sulla trattativa tra i dirigenti del calciomercato Inter e il Marsiglia per Luis Henrique. nonostante l’esterno brasiliano abbia già dato formalmente il proprio sì ai nerazzurri, rimane una certa distanza tra le due società.Luis Henrique Inter – «I nerazzurri puntano a regalare ad Inzaghi anche Luis Henrique, talentuoso fantasista in forza al Marsiglia. La trattativa, confermano da più parti, è a buon punto: l’obiettivo ai pieni alti di Viale della Liberazione, è di far debuttare il brasiliano già al Mondiale per Club in programma negli Usa in estate. L’Inter si è mossa in anticipo acquisendo un buon vantaggio su una delle principali concorrenti, ossia il Bayern Monaco. Internews24.com - Luis Henrique Inter, si tratta ad oltranza col Marsiglia: c’è ancora distanza nonostante il sì del giocatore! Leggi su Internews24.com di Redazione, siadcol: c’èil sì del! La situazione per l’esternoSport Mediaset ha fatto il punto sullativa tra i dirigenti del calciomercatoe ilperl’esterno brasiliano abbia già dato formalmente il proprio sì ai nerazzurri, rimane una certatra le due società.– «I nerazzurri puntano a regalare ad Inzaghi anche, talentuoso fantasista in forza al. Lativa, confermano da più parti, è a buon punto: l’obiettivo ai pieni alti di Viale della Liberazione, è di far debuttare il brasiliano già al Mondiale per Club in programma negli Usa in estate. L’si è mossa in anticipo acquisendo un buon vantaggio su una delle principali concorrenti, ossia il Bayern Monaco.

Ne parlano su altre fonti: Luis Henrique apre all'Inter, si tratta a oltranza col Marsiglia: c'è ancora distanza; Inter, Luis Henrique sempre più vicino; Inter, intesa con Luis Henrique: si tratta con il Marsiglia sul prezzo; Luis Henrique apre all'Inter, si tratta a oltranza col Marsiglia: c'è ancora distanza; Luis Henrique, chi è il giocatore dell'Olympique Marsiglia che piace all'Inter.

Luis Henrique apre all'Inter, si tratta a oltranza col Marsiglia: c'è ancora distanza - Mentre Lautaro Martinez e compagni sono ancora in corsa per vincere scudetto, Champions e Coppa Italia, in casa Inter si programma già la prossima stagione. Marotta è stato chiaro: gli eventuali succe ... (msn.com)

Calciomercato Inter news/ Luis Henrique ha scelto: vuole i nerazzurri! (oggi 19 aprile 2025) - Calciomercato Inter news, 19 aprile 2025: Luis Henrique sembra convinto e vuole un futuro in nerazzurro, si tratta quindi con l’Olympique Marsiglia. (ilsussidiario.net)

Inter, Luis Henrique apre ai nerazzurri: la trattativa avanza, anche se lentamente - Luis Henrique apre all'Inter, si tratta a oltranza col Marsiglia: c'è ancora distanza I nerazzurri vogliono tesserare il brasiliano entro il Mondiale per Club ... (sportpaper.it)