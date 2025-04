Luca Polito la scomparsa a Concordia al volante della Lamborghini L ultimo saluto

Luca Polito, l'imprenditore edile 51enne di Concordia Sagittaria alla guida della Lamborghini Gallardo, ha trovato la morte sabato alle 14 in via del Rio, mentre provava la nuova supercar presa da poco. Se l'era concessa. Uno sfizio a lungo rimandato, scrivono gli amici sui social, perché prima. Veneziatoday.it - Luca Polito, la scomparsa a Concordia al volante della Lamborghini. L'ultimo saluto Leggi su Veneziatoday.it , l'imprenditore edile 51enne diSagittaria alla guidaGallardo, ha trovato la morte sabato alle 14 in via del Rio, mentre provava la nuova supercar presa da poco. Se l'era concessa. Uno sfizio a lungo rimandato, scrivono gli amici sui social, perché prima.

Luca Polito, la scomparsa a Concordia al volante della Lamborghini. L'ultimo saluto - Sarà celebrato mercoledì 23 aprile alle 11 nella chiesa della Beata Vergine Regina a Portogruaro. L'annuncio della moglie Sonia, del figlio Andrea, la mamma Gina e il papà Arnaldo ... (veneziatoday.it)

Lascia la moglie e un figlio, Luca Polito aveva solo 51 anni: chi era l’imprenditore edile morto a Concordia - CONCORDIA SAGGITARIA (VENEZIA) – Era un imprenditore riservato, lontano dai riflettori e dai social, ma molto stimato nel suo territorio. Luca Polito, 51 anni, aveva costruito con tenacia la sua attiv ... (nordest24.it)

Incidente a Concordia, finisce con la sua Lamborghini in un canale di scolo: morto l’imprenditore Luca Polito - Incidente a Concordia Sagittaria: è morto a 51 anni l'imprenditore Luca Polito, si è ribaltato per cause in via di accertamento con la sua Lamborghini ... (fanpage.it)