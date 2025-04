L’ottico di via del Babuino che ricevette la visita di Francesco E’ come perdere un secondo padre

"Alessandro, buongiorno, sono Papa Francesco". Iniziavano così le telefonate di Bergoglio per prenotare personalmente le visite all'ottica Spiezia. E dietro la cornetta "ogni volta era un collasso cerebrale", ricorda Alessandro Spiezia, che da più di cinquant'anni gestisce l'occhialeria in via del Babuino a pochi passi da piazza del Popolo, punto di riferimento di.

