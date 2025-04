Agi.it - Lo sport si ferma per Francesco

AGI - "La FIGC, d'intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni ufficiali in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti". Lo rende noto la Figc, Federazione Italiana Giuco Calcio, appresa la notizia della morte di Papa. In segno di rispetto e di lutto sono stati annullati anche tutti gli eventi pubblici di Roma Capitale previsti per oggi e domani. Lo fa sapere il Campidoglio in una nota. Ecco le gare rinviate: SERIE A ENILIVE: Torino-Udinese Cagliari-Fiorentina Genoa-Lazio Parma-Juventus PRIMAVERA 1: Roma-Udinese Monza-Sassuolo Sampdoria-Torino