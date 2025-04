Lo smarrimento di Piazza San Pietro per la morte del pastore rivoluzionario I fedeli Uno di noi

Xml2.corriere.it - Lo smarrimento di Piazza San Pietro per la morte del pastore «rivoluzionario». I fedeli: «Uno di noi» Leggi su Xml2.corriere.it La vicinanza per un pontefice che aveva rinunciato al lusso e stravolto ogni forma di linguaggio e di postura. «Quella volta col poncho? Come un nonno»

Approfondimenti da altre fonti: Lo smarrimento di Piazza San Pietro per la morte del pastore «rivoluzionario». I fedeli: «Francesco, uno di noi»; Piazza San Pietro sotto choc, Morto il papà dei cristiani del mondo; Papa, le cause della morte ictus e collasso cardiaco. LIVE; Morto Papa Francesco, tutti gli aggiornamenti: Pontefice è morto di ictus, coma e collasso cardiocircolatorio; Acutis e Frassati in piazza non ci saranno, ma....

Lo smarrimento di Piazza San Pietro per la morte del pastore «rivoluzionario». I fedeli: «Francesco, uno di noi» - La vicinanza per un pontefice che aveva rinunciato al lusso e stravolto ogni forma di linguaggio e di postura. «Quella volta col poncho? Come un nonno» ... (roma.corriere.it)

Piazza San Pietro sotto choc, "Morto il papà di tutti i cattolici" - Sconforto, sconcerto e smarrimento. Sono questi i sentimenti che prevalgono tra i fedeli presenti in piazza San Pietro per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco ... (msn.com)

Morte di Papa Francesco, il pellegrinaggio triste in piazza San Pietro: “Ma è proprio vero?” - Tra i fedeli che cominciano ad affollare la Basilica: “Sapevamo che era fragile, ma nessuno è mai davvero pronto” ... (repubblica.it)