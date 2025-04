Lo Scudetto potrebbe essere deciso in un playoff alla partita unica tra l’Inter e Napolés

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-21 13:47:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:IL Una serie 2024-25 entra nel suo tratto finale con uno scenario storico all’orizzonte: Unper il titolo. In assenza di cinque giorni Per la conclusione del campionato, Inter da Milano esono legati nella parte superiore del tavolo con 71 punticiò che apre le porte a una possibilità contemplata nel nuovo regolamento della competizione, secondo il Gazzetta Dello Sport.Dstagione 2022-23IL Una serie contemplare la controversia di a Parte di tiebreaker univoco in caso di uguaglianza nella prima posizione della classificazionesenza tener conto o il Risultare in scontri diretti né il Differenza degli obiettivi. Questo scontro non contemplerebbe l’estensione: se il disegno persiste dopo il 90 minuti normativo, Il campione deciderà direttamente da undici metri.