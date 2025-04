Lo ha deciso prima di morire Papa Francesco le disposizioni dopo la sua scomparsa

Papa Francesco, nel solco di un pontificato caratterizzato dalla sobrietà e dalla volontà di riportare la Chiesa all’essenzialità evangelica, ha deciso prima di morire di riscrivere anche le regole del proprio funerale. Non si tratta solo di un dettaglio cerimoniale, ma di un gesto emblematico che riflette pienamente lo spirito con cui ha condotto la sua missione alla guida della Chiesa: uno stile semplice, lontano dalle pompe del passato, in coerenza con l’immagine di una Chiesa povera per i poveri. È lo stesso Pontefice a raccontarlo nel libro-intervista “El Sucessor” del giornalista spagnolo Javier Martinez-Brocal, svelando le sue volontà in merito al rito funebre che lo riguarderà.>>“Non respiro”. Papa Francesco, l’allarme improvviso e poi gli ultimi drammatici momenti. Cosa è successo all’albaLa liturgia, così come ereditata dal predecessore Benedetto XVI, è stata giudicata da Francesco troppo gravata da elementi superflui. Leggi su Caffeinamagazine.it , nel solco di un pontificato caratterizzato dalla sobrietà e dalla volontà di riportare la Chiesa all’essenzialità evangelica, hadidi riscrivere anche le regole del proprio funerale. Non si tratta solo di un dettaglio cerimoniale, ma di un gesto emblematico che riflette pienamente lo spirito con cui ha condotto la sua missione alla guida della Chiesa: uno stile semplice, lontano dalle pompe del passato, in coerenza con l’immagine di una Chiesa povera per i poveri. È lo stesso Pontefice a raccontarlo nel libro-intervista “El Sucessor” del giornalista spagnolo Javier Martinez-Brocal, svelando le sue volontà in merito al rito funebre che lo riguarderà.>>“Non respiro”., l’allarme improvviso e poi gli ultimi drammatici momenti. Cosa è successo all’albaLa liturgia, così come ereditata dal predecessore Benedetto XVI, è stata giudicata datroppo gravata da elementi superflui.

Altre testate riportano aggiornamenti: Eleonora Giorgi: ecco cosa aveva deciso prima di morire; Mi ha picchiato per 50 anni. Non voglio tornare a casa: prima di morire, anziana denuncia il marito; Gaza, paradossi e rischi della prima guerra dove l'AI ha deciso chi doveva morire; «Sono un'infermiera di terapia intensiva, ecco cosa succede ai pazienti prima di morire»: i due fenomeni che i; Si sposa in ospedale prima di morire. Il coraggio di Giovanni e Valentina: Il nostro amore è eterno.

“Mi ha picchiato per 50 anni. Non voglio tornare a casa”: prima di morire, anziana denuncia il marito - ha deciso di confidarsi con i medici, rivelando la sofferenza che aveva sopportato per decenni. “Non voglio tornare a casa. Voglio morire in pace, lontano da mio marito, che mi picchia da anni ... (fanpage.it)

'Cosa mi ha detto mia moglie prima di morire': il dolore di Memo Remigi - "Ad un certo punto però mia moglie non ha sopportato più... Continua a leggere “Cosa mi ha detto mia moglie prima di morire”: il dolore di Memo Remigi su Donna Glamour ... (msn.com)

Cosa ha detto Gesù prima di morire sulla croce? Queste sono le 7 parole sacre - Attraverso la Bibbia o gli adattamenti cinematografici che sono stati fatti, le persone sono state in grado di avvicinarsi a ciò che Gesù ha vissuto ... 7 parole prima di morire sulla croce. (infobae.com)